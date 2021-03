Fiammetta Cicogna: esplosione di colore nel suo abito bon ton

Dal profilo Instagram di Fiammetta Cicogna emerge un nuovo abito tendenza Primavera 2021 che è espressione al contempo di vivacità, leggerezza, bon ton e trasgressione.

La primavera è veramente alle porte. Ce lo dimostra anche Fiammetta Cicogna con l’ultimo outfit condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram.

Abbiamo conosciuto questa modella, attrice e conduttrice nel noto spot della Tim che la vedeva ricoprire il ruolo di giovane batterista in giro per il mondo. Da quel momento, è diventata un volto noto della televisione e l’abbiamo recentemente vista anche nei panni di Monica, la collega di Greta Ferro nella serie TV Made in Italy.

Sia nella Serie TV di Mediaset che nella vita reale, Fiammetta Cicogna si dedica molto al mondo della moda.

L’attrice divide il suo tempo tra il lavoro e le gemelline Gaia e Gioia, ma non resiste alla tentazione di deliziare i suoi followers con grandi lezioni di stile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

L’abito bon ton di Fiammetta Cicogna: un marzo in grande stile…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiammetta Cicogna (@fiammettacicogna)

Raffinata ed elegante nella sua semplicità, Fiammetta Cicogna conquista il popolo di Instagram e gli italiani.

Il suo guardaroba straripa di indumenti confortevoli, dal jeans, al leggings, ai pullover oversize, alle sneakers.

Ci mostra la moda e lo stile nelle loro forme più naturali, in ogni situazione: momenti familiari, viaggi, lavoro. Ma in qualsiasi outfit Fiammetta si mostri, è sempre assolutamente impeccabile.

Leggi anche -> Moda uomo Primavera 2021: Ermal Meta ha un milione di cose da dirci

Amante dell’eleganza, sceglie questo abito firmato Philosophy by Lorenzo Serafini, con un colore che stacca dal comune nero e fa sognare la primavera.

In lana nella tonalità del rosa, l’attrice lo indossa con una camicia a collo alto in chiffon plissettato e con una calzatura laminata con plateau e tacco.

Siamo davanti ad un’esaltazione della femminilità che Fiammetta ha scelto per omaggiare il suo stilista nel giorno del compleanno.

Questo outfit ci conferma che le tendenze moda del 2021 prevedono la lunghezza midi che scopre le gambe e permette di giocare con questi caratteristici capi bon ton dal sapore molto romantico.

Come possiamo indossare l’abito bon ton? Che sia oversize o super slim, il punto forte del look completo saranno gli accessori con cui andiamo ad arricchirlo. Dai boots alle mini bag, dai gioielli ai coprispalla in ecopelle, questo è un capo che a prescindere darà l’effetto finale di femme fatale.