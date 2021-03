Francesca Fialdini lapidaria sui social: “La competizione femminile è una sconfitta per tutte”

Francesca Fialdini sarà in onda con “Fame d’amore”, lo speciale sui disturbi alimentari in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla: l’appuntamento è per sabato prossimo

In occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che cadrà lunedì 15 marzo, Rai 3 si prepara allo speciale “Fame d’amore”, condotto da Francesca Fialdini. Nella docu-serie, la presentatrice si occuperà della tematica dei disturbi alimentari, i quali, a seguito dei mesi di reclusione a cui sono andati incontro tutti gli italiani, hanno registrato un’impennata vertiginosa.

Nel corso della serata, non mancheranno gli interventi di esperti e medici, nonché interviste a giovani che hanno lottato a lungo contro la loro immagine allo specchio. Al centro della puntata troveremo l’istituto Auxologico, appartenente alla rete dei centri specializzati nei DCA (disturbi del comportamento alimentare).

Francesca Fialdini, lo speciale sui disturbi del comportamento alimentare

“La competizione femminile basata sull’aspetto fisico è una sconfitta per tutte“, scrive Francesca Fialdini nella didascalia della sua ultima foto. Nel promuovere lo speciale sui disturbi alimentari, la conduttrice si mostra lapidaria con gli utenti: nessun tipo di discriminazione può essere accettata, soprattutto se inerente all’aspetto fisico.

La docu-serie, in onda sabato 13 marzo in prima serata su Rai 3, prevede l’intervento dell’istituto di ricerca Auxologico, ma darà spazio anche alle esperienze di pazienti che hanno combattuto i disturbi alimentari. Lo speciale, condotto da Francesca Fialdini, è un’anticipazione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che cadrà il successivo lunedì.

“Ascoltiamo la nostra fame d’amore“, ha detto la Fialdini nell’intervista a Donna Moderna, ricordando ai lettori l’appuntamento con lo speciale di Rai 3. La conduttrice ha inoltre lanciato un appello a tutti coloro che hanno sofferto di simili problematiche: “La bellezza è una questione di libertà interiore, più sei libera più splendi“.