Francesco Renga ad Ambra Angiolini “Dovevi venire”. Lei risponde così: “Io…” – FOTO

Per questa 71esima edizione del Festival Francesco Renga ha portato la canzone “Quando trovo te”, dopo l’ultima partecipazione nel 2019 e la vittoria con “Angelo” nel 2005. Un testo, quello cantato da Renga che vuole raccontare la frenesia dei tempi moderni, dove la frenesia la fa da padrone e ci fa perdere l’equilibrio dentro di noi. Si è aggiudicato un 22esimo posto meritato sia da parte della critica che dal pubblico a casa che lo supporta ormai dagli inizia della sua carriera.

Il cantante bresciano si è presentato sul palco dell’Ariston per la finale in smoking nero con collo diamantato firmato Dolce e Gabbana, elegante e mai scontato, come vediamo nelle foto che lui stesso ha postato dai camerini del Festival.

Ma dal dietro le quinte non ci mostra solo il suo abito, ma anche un tenero siparietto con la ex moglie Ambra Angiolini con cui ha ancora un ottimo rapporto.

Renga scherza con Ambra Angiolini, cos’è accaduto tra i due?

Tra i cantanti in gara per quest’ultima edizione canora del Festival anche Francesco Renga che ha proposto un brano già molto trasmesso in radio. L’ex moglie Ambra Angiolini ha voluto fargli una dedica speciale sulla sua pagina Instagram per supportarlo.

Prima Ambra ha taggato Francesco in una storia sul social riproponendo il video della canzone. Ha scritto che “bisogna solo ascoltare, che a parlare siamo sempre già in troppo”. Tanti parlano, ma solo pochi sanno arrivare nel cuore della gente, come ha fatto Renga con la sua ultima canzone. Però il botta e risposta tra i due non si è fermato, Renga risponde nel feed della ex moglie chiedendole come mai non è venuta al Festival a supportarlo, e lei risponde ironicamente:

“Ma c’ero! Ero tra i palloncini, vicino a quello alto e lungo che abbiamo nominato in tanti mentre il tuo microfono non microfonava”. Una coppia che funziona ancora nonostante tutto, dove la complicità è ancora alta, consolidata nel tempo soprattutto anche per il bene dei figli cha hanno avuto assieme.