Gerry Scotti, torna in tv e commuove: “Vi racconto quel dono dal cielo”

Torna Gerry scotti al timone di Striscia e questa volta senza la sua storica collega Michelle Hunziker…o almeno per ora!

Il conduttore di Canale 5 torna a Striscia la Notizia dopo un anno.

E’ trascorso solamente un anno ma sono cambiate moltissime cose.

Da marzo 2020 infatti l’Italia e tutto il mondo sono stati colpiti dalla pandemia e l’amatissimo Gerry l’ha vissuta anche in prima persona e non solo da spettatore.

Purtroppo il Covid l’ha colpito e non in forma leggera tanto da essere stato ricoverato in terapia intensiva.

Per fortuna il conduttore si è ripreso alla grande e da questo anno che è trascorso ha avuto anche delle gioie come la nascita della nipotina Virginia che l’ha definita ‘un dono dal cielo’.

Il ritorno a Striscia con una nuova compagna d’avventura

Torna dietro il bancone di Striscia ma non con la storica compagna Michelle Hunziker, al suo fianco per tre settimane ci sarà la bravissima e simpatica Francesca Manzini con cui ha già condotto la trasmissione lo scorso anno.

Trascorse le tre settimane tornerà la collega svizzera con cui forma una coppia collaudatissima ormai da anni.

Riguardo l’esperienza a Striscia il conduttore ha rivelato: “Non si può immaginare l’effetto meraviglioso che mi fa. La gente che incontro per strada, poi, è capace di regalare qualcosa di sé che rappresenta un arricchimento per l’anima”.

E a proposito della collega Francesca Manzini ha aggiunto: “E’ una forza della natura. Su di me, che sono un po’ più grande d’età, ha conseguenze benefiche. Quell’effetto che mi fa sentire più giovane”.