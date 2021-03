Jessica Franceschetti, la canotta non contiene il décolleté esplosivo -FOTO

La sexy influencer Jessica Franceschetti baciata dal sole, posta lo scatto che fa impazzire i fan su Instagram: bellezza incontenibile

Jessica Franceschetti è senza dubbio una delle influencer più sexy e prorompenti presenti sui social. Un fisico mozzafiato dalle curve impossibili, che non manca di esibire con una certa dose di sfacciataggine, unita alla simpatia che la rende tanto celebre. Consapevole della sensualità estrema del suo corpo, lo esibisce con fierezza, mantenendo la semplicità che la contraddistingue.

Jessica Franceschetti, bellezza esplosiva

Occhi verdi, capelli castani, forme pazzesche: queste le caratteristiche del fascino della sexy influencer veneta. E come se non bastasse a costituire di per sé un gran seguito, si aggiunge la passione per il calcio, che tanto stuzzica i fan. Diventata virale in un video in cui si cimenta in una serie di palleggi con bravura, ha sempre più condotto alla crescita il numero dei follower sul profilo di Instagram, in costante aumento, che attualmente conta 1,1 milioni di follower.

Un successo naturale quello realizzato dalla bellissima veneta, con scatti seducenti e accattivanti, dove mostra le qualità estetiche delle quali è ampiamente dotata. Una fisicità perfetta ed invidiabile, accompagnata dalla simpatica ironia che la fa sempre apparire, nonostante il successo, come una ragazza semplice e comune.

L’ultimo scatto pubblicato ha come sempre infiammato il social: Jessica in primo piano, alle sue spalle uno scorcio dal panorama incantevole, oscurato tuttavia dalla sua bellezza. Abbronzata e baciata dal sole, rivolge lo sguardo seducente all’obiettivo mentre offre la sua figura esplosiva allo spettatore. Basta semplicemente la canotta nera, che non riesce a contenere il generoso lato A, inserita nel jeans a vita alta per conquistare i fan, niente di più.

Una bellezza verace e autentica, che conquista più di 12 mila like e registra più di 300 commenti.