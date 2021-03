Karina Cascella, la prova bikini è strepitosa: fisico pazzesco – FOTO

Karina Cascella e la prova costume condivisa su Instagram ampiamente superata: il fisico mozzafiato stupisce i fan

Karina Cascella, ciclone di personalità ed energia, è una dei personaggi più forti e conosciuti della televisione. Grazie al ruolo di opinionista rivestito a Uomini e Donne, ha imparato a farsi apprezzare per la sua veracità, creandosi un ampio pubblico.

In seguito all’esperienza condotta nel programma di Maria De Filippi, proprio per la pungente simpatia e la sincerità che la contraddistinguono, ha prestato i suoi punti di vista anche nel salotto di Barbara D’Urso, animando diverse volte la trasmissione.

Karina Cascella, prova bikini da urlo

Nella vita professionale di Karina Cascella tuttavia non c’è solo la televisione. L’opinionista è anche un’imprenditrice: ha aperto un nuovo ristorante a Bergamo, con il compagno Max Colombo, intitolato “Matambre“. La proposta è di cucina argentina e il locale è curato nei minimi dettagli, di classe e nello stesso tempo ricercato. Un sogno che si realizza in un periodo complicato, che non ha certo influenzato la determinazione della showgirl.

Molto attiva sui social, proprio su Instagram ha condiviso la sua avventura, postando orgogliosa le foto del ristorante. Non solo lavoro ovviamente, Karina condivide soprattutto scatti della sua ammirabile immagine. Riscuote un successo tale da poterla considerare, tra le altre cose, un’influencer. Il suo account totalizza il numero di 1,1 milioni di follower, e stando all’ultima diapositiva pubblicata, è immediatamente svelato il motivo.

L’opinionista ha deliziato i suoi fan con la prova costume anticipata, che celebra al massimo la sua splendida figura. Esibisce un fisico pazzesco, in piena forma fisica. Gambe snelle e toniche, vita stretta, forme perfette: una bellezza strepitosa.

Per i fan l’esame è ampiamente superato, come si evince dal numero dei like, che superano i 13 mila in un paio d’ore. Tutta la loro ammirazione nei commenti è un fiume di complimenti: “Una statua“, “divina“, “bellissima“, ma non bastano per descriverla.