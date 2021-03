Madre e figlia muoiono a un’ora di distanza: famiglia distrutta

Madre e figlia muoiono a causa delle complicazioni da Covid-19, a circa un’ora l’una dall’altra. Famiglia distrutta a Pianella, in provincia di Pescara

Non hanno nemmeno avuto il conforto di potersi dire addio. Una sorte tragica è toccata a Dorotea D’Amico e alla figlia Elisabetta Sommella. Entrambe sono morte per complicazioni da Covid-19, a un’ora di distanza l’una dall’altra. Il dramma in Abruzzo, più precisamente a Pianella, in provincia di Pescara.

Dorotea, vedova di 92 anni, era stata trovata positiva al coronavirus ed era stata ricoverata a Sulmona. Inizialmente non grave, le sue condizioni sono drasticamente peggiorate negli ultimi giorni e la donna si è spenta nelle prime ore della mattina. Ma nemmeno un’ora più tardi a perdere la vita è stata sua figlia Elisabetta.

Madre e figlia muoiono a un’ora di distanza: una famiglia distrutta

In Abruzzo la situazione dei posti letto è critica e quando anche Elisabetta è risultata positiva al tampone, invece che a Pescara è stata ricoverata all’ospedale di Giulianova, in provincia di Teramo. Nonostante avesse solo 59 anni, anche per lei il peggioramento è stato repentino e non c’è stato nulla da fare. È morta ad un’ora di distanza dalla madre.

La famiglia è sgomenta e anche la comunità di Pianella stenta a credere al dramma che li ha colpiti. Anche altri familiari avevano contratto il virus, ma erano riusciti ad uscirne. Elisabetta lascia il marito Franco, le figlie Valentina ed Alessandra, i nipoti Marco e Matteo, e il fratello Eduardo. Il doppio funerale si è svolto oggi nella chiesa cittadina. Mamma e figlia saranno sepolte insieme a Catignano, loro paese d’origine.

È allarme in Abruzzo per la terza ondata. La regione è rossa a causa dell’elevato numero di contagi e si teme per la diffusione delle varianti, soprattutto per quella inglese. Non calano i decessi: ieri sono morti in cinque.