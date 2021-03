Sabato 6 marzo oltre 100 persone si sono riunite in protesta contro le rigide restrizioni anti-Covid-19.

Un centinaio di persone si sono radunate questo sabato, 6 marzo, davanti all’Idaho State Capitol; il Campidoglio di Idaho, a Boise, Stati Uniti. L’obiettivo? Protestare contro le rigide misure sanitarie imposte dalle autorità locali per prevenire e arginare la pandemia virale. In merito, i ribelli hanno deciso di bruciare le mascherine, icona sociale della lotta contro il coronavirus, per simboleggiare il loro totale diniego nei confronti delle normative che continuano a limitare la loro quotidianità. Al falò di gruppo hanno partecipato adulti e bambini: i video pubblicati su Twitter sono in breve tempo rimbalzati sui diversi social networks: un filmato ha raggiunto oltre 7,3 milioni di visualizzazioni.

Le mascherine limitano la nostra libertà

Parents encouraging kids to burn masks on Idaho Capitol steps pic.twitter.com/VOYfOYqwwt — Sergio Olmos (@MrOlmos) March 6, 2021

Le riprese sono state effettuate dai giornalisti locali. Le immagini mostrano chiaramente le persone riunite attorno a un grande cestino per la spazzatura piazzato proprio davanti alla sede dell’amministrazione locale. Sotto intimazione delle forze dell’ordine, gli adulti si sono rifiutati di spegnere l’incendio e hanno continuato a incoraggiare i bambini a lanciare i dispositivi di sicurezza tra le fiamme. Tra le grida di approvazione un minorenne grida: “Fuoco hai fame? Ecco un’altra mascherina.” Oltre alle maschere, un manifestante ha gettato nelle fiamme anche una foto del neoeletto presidente democratico; mentre un altro mostra la mascherina inchiostrata da un messaggio conciso, ma chiaro: “Biden sucks” (“Biden fa schifo”).

At a mask burning rally in Boise, Idaho a man throws a mask into the fire with the words “Biden sucks” written on it pic.twitter.com/7Py2pmeRQy — Sergio Olmos (@MrOlmos) March 6, 2021

Il dissenso riecheggia anche nelle grida di un altro rivoltoso. Intervistato, il manifestante ha confessato di auspicare il ripristino della previa amministrazione repubblicana.

