Mara Venier commossa dall’amica di sempre : “grazie..” – VIDEO

L’inaspettata e commovente dedica alla conduttrice Mara Venier proviene da una sua carissima amica… Di chi si tratta?

“Io sono tutto l’amore che ho dato“, è una delle strofe della canzone interpretata dalla cantautrice italiana, Ornella Vanoni, che in qualità di ospite ieri sera durante l’ultimo appuntamento con il Festival di Sanremo, ha dedicato all’amica di una vita, la conduttrice Mara Venier. Una dedica dal significato profondo e che sembra davvero racchiudere le istantanee che raccontano di una lunga amicizia. Nei mesi scorsi Mara aveva ospitato Ornella nel salotto della sua trasmissione a Domenica In, dove fra grosse risate ed aneddoti sugli amori passati di entrambe, hanno saputo mostrare con naturalezza e come loro solito, una più che palese affinità.

Mara Venier commossa sulle note dell’amica Ornella Vanoni

Mara dopo aver assistito alla sorpresa decide di ringraziare pubblicamente Ornella che in quel momento si trova ancora sul palco dell’Ariston. Con la sua ultima pubblicazione su Instagram, che contiene un piccolo estratto dell’emozionante performance canora dell’amica, non nasconde la sua commozione a riguardo ed anche davanti ai suoi numerosi ammiratori.

Al più che travolgente “mare in tempesta” interpretato da Ornella, Mara risponde con un pensiero colmo d’affetto nella didascalia al video. “Ornella mia mi hai commossa….la nostra vita in questa canzone meravigliosa…grazie 🙏🏻❤️“.

Infine a rincarare la dose sulla dote interpretativa della cantante si aggiungono in seguito alcune opinioni estranee rispetto alla prima. Eppure sembrerebbe che ognuna di esse riesca a cogliere senza troppa difficoltà la magia della sua ultima esibizione sanremese. “Grandiosa, emozionante, una dea che canta…“, oppure: “un’interpretazione eccellente ❤️❤️❤️“.