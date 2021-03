Mara Venier furiosa a Domenica In risponde agli Extraliscio: “Irrispettosi”. Mara Venier ha risposto alla produttrice del gruppo che si è arrabbiata con lei per averli mandati via

Mara Venier oggi è in diretta da Sanremo con Domenica In. Ogni anno, il giorno dopo il Festival, c’è questo lungo pomeriggio dedicato alla musica dove si commentano le canzoni presentate e viene dato l’in bocca al lupo agli artisti che sono stati in gara per una prosperosa carriera. Oggi è andata in onda la messa prima dell’inizio della puntata, che di conseguenza è cominciata in ritardo. Mara ha dovuto tagliare molte parti e tanti interventi da parte dei giornalisti a causa del poco tempo che l’è rimasto. E, a quanto pare, avrebbe mandato a casa gli Extraliscio.

Mara Venier risponde alle accuse degli Extraliscio e della produttrice: “Abbiate rispetto per il papa”

“La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse” ha detto Elisabetta Sgarbi ad Adkronos, produttore musicale degli Extraliscio, furiosa per il trattamento riservato al gruppo dal programma di Rai Uno. “Invitano settimane prima Gli Extraliscio alla trasmissione, li fanno fermare un giorno di più a Sanremo, li convocano prima alle 16:30, poi alle 15:30, li sottopongono ai tamponi e poi li rimandano a casa senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia“.

Mara ha risposo a tono durante la puntata, dicendo che bisognerebbe avere più rispetto per il Papa, che è il motivo per cui hanno cominciato così in ritardo e hanno dovuto rimandare. E ha aggiunto che li aveva invitati a Domenica In per scusarsi.