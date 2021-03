Le pagelle ed il tabellino della venticinquesima giornata del campionato di Serie A tra Napoli-Bologna, appena terminata.

Si gioca al Diego Armando Maradona il posticipo tra Napoli e Bologna. Gli azzurri passano in vantaggio all’8′ con Insigne: Zielinski con un grande colpo di tacco libera al tiro dal limite dell’area il capitano che prende la mira e di prima insacca nell’angolino.

Al 66′ raddoppia il Napoli con Osimhen che parte dalla metà campo in campo aperto, brucia Danilo in velocità e in area, col destro supera Skorupski.

Accorcia le distanze il Bologna approfittando di un erroraccio del Napoli in difesa: recupera il pallone Palacio che crossa in mezzo per Skov Olsen, il danese appoggia per Soriano che col piatto spara a botta sicura alle spalle di Ospina.

Risponde anche il Bologna con un errore difensivo e Insigne ne approfitta, supera così Danilo e calcia dal limite portando la sua squadra sul 3-1.

Napoli-Bologna: il tabellino e le pagelle della gara

Il Napoli sale così a 47 punti in classifica e resta al sesto posto seppure in attesa della partita ancora da recuperare con la Juventus. Il Bologna invece resta a 28 punti a metà classifica.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Koulibaly 6.5, Ghoulam 6 (22′ Hysaj 5.5); Fabian 6, Demme 5.5, Zielinski 7 (79′ Mario Rui sv); Politano 6, Mertens 5.5 (54′ Osimhen 7), Insigne 7.5 (79′ Elmas sv). All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D’Agostino, Cioffi, Lobotka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 4.5, Soumaoro 6, Danilo 5.5, Mbaye 5.5 (76′ Vignato 6.5); Poli 6 (58′ Dominguez 6), Svanberg 5.5 (76′ Medel 5.5); Skov Olsen 7 (76′ Orsolini 6), Soriano 7, Sansone 5.5 (65′ Barrow 6); Palacio 6.5. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Ammoniti: Koulibaly (N), Mario Rui (N)

Marcatori: 8′, 77′ Insigne (N), 66′ Osimhen (N), 74′ Soriano (B)

Nella prossima gara il Napoli incontrerà il Milan a San Siro nel posticipo di domenica mentre il Bologna sfiderà in casa alle 12:30 la Sampdoria.