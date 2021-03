Noemi, parla la sua nutrizionista. Ecco perché ha perso 15 kg

E’ Monica Germani la consulente alimentare della cantante Noemi. La dott.ssa ha inventato il metodo META Experience, un programma di dimagrimento che anche l’artista ha seguito.

Noemi non si è arresa. In questa sfida contro il suo corpo e i kg in eccesso ha senza dubbio vinto per ottenere il risultato sperato. La cantante ha perso 15 kg e dietro al suo traguardo c’è stata la consulente alimentare dott.ssa Monica Germani, dietista e nutrizionista che ha inventato il protocollo META Experience.

Che cos’è il META Experience che ha permesso a Nomi di perdere 15 kg?

La dott.ssa Monica Germani spiega che: “Il META Experience è un programma personalizzato che permette a ciascun individuo che lo segue di ritrovare la sua forma fisica. IL lavoro è svolto principalmente sul rapporto che il paziente ha con il cibo e si cerca di capire perché l’interessato utilizzi gli alimenti come sfogo. E’ un lavoro basato sulla condizione emotiva e sull’educazione alimentare. Il protocollo si applica fin da subito, in quanto il paziente viene inquadrato da un punto di vista clinico da un team di esperti che studia le abitudini del paziente e le cambia affinché diventino definitive. Quando si inizia una dieta è importante ricordare che la corsa contro il tempo è dannosa, l’organismo deve avere il tempo di adattarsi gradualmente alle nuove condizioni al fine di arrivare all’ultima fase del protocollo, ovvero il mantenimento. Questo protocollo dura dai 3 agli 8 mesi, ma come si è detto ogni condizione è a se, quindi è importante non generalizzare.”

Noemi si è fatta aiutare in un momento di difficoltà, la terapia ha avuto i suoi frutti. L’artista oggi è più bella che mai, si mostra serena e soddisfatti degli obiettivi raggiunti.