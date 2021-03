Orietta Berti, il brutto episodio in albergo: “Si è successo proprio a me”

La cantante fresca concorrente del Festival di Sanremo questa sera è stata ospite a Che tempo che fa e ha raccontato un episodio avvenuto proprio durante la settimana sanremese.

Orietta Berti è stata ospite questa sera da Fabio Fazio dove è tornata, reduce della sua partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo a cui ha partecipato per la prima volta 55 anni fa.

La cantante emiliana è stata molto amata sia dal pubblico che dalla critica posizionandosi nona nella classifica finale su 26 artisti in gara.

Durante la settimana sanremese ne ha combinate delle belle la simpatica Orietta. Prima è stata inseguita dalla polizia poiché per ritirare l’abito ha violato il coprifuoco: “Non mi hanno creduto e mi hanno seguito per vedere se stessi raccontando la verità, mi sono abbassata la mascherina credendo che non mi avessero riconosciuto e invece sono voluti venire a controllare lo stesso”.

Orietta Berti: “Ecco che cosa ho combinato!”

Stasera ha incontrato sul palco della trasmissione di Rai Tre i Maneskin, anche con loro era stata protagonista di un’altra gaffe rinominandoli erroneamente ‘Naziskin‘, ma oggi ha detto: “Ne ho combinata una dopo l’altra quest’anno, però vi ho portato fortuna!“.

Infine Fabio Fazio le ha chiesto: “Ma sappiamo che hai combinato un disastro anche in albergo!” e Orietta ha dovuto confessare.

“E’ vero, volevo mettere un po’ d’acqua ai fiori e sono andata in bagno per riempire il vaso. Poi mi sono andata a struccare e quando sono tornata c’era l’acqua alta così!”.

Insomma Orietta ne ha combinata davvero una dopo l’altra ma è stata senza dubbio una delle protagoniste in positivo di questa 71° edizione della kermesse.