Pamela Camassa è sempre più bella e sensuale: l’ex modella ha condiviso sui social network uno scatto meraviglioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal)

Pamela Camassa è un personaggio televisivo ed ex modella seguitissima dal popolo della rete. Il suo account Instagram, ad esempio, vanta ben 399mila followers. La nativa di Prato conquistò il titolo di ‘Miss Mondo Italia’ e doveva rappresentare il nostro paese a ‘Miss Mondo 2002’: lei rifiutò per protesta per il trattamento delle donne nel paese ospitante (la Nigeria). Nella sua carriera, la Camassa è stata valletta, ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ (concluse al secondo posto), ha recitato in film come ‘Via del corso’, ‘Un estate al mare’ e ‘Cenci in Cina’.

Pamela, poco fa, ha condiviso online una fotografia davvero pazzesca. La 36enne sfiora la sigaretta con le sue labbra irresistibili e fa sognare con la sua bellezza. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Pamela Camassa bomba di sensualità: labbra e sguardo da infarto