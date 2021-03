Il Papa arriva a Mosul: “basta all’estremismo religioso”

Tra le macerie della città dell’Iraq il messaggio del pontefice è diretto alla pace del Paese e al rispetto delle donne.

اختيار واقعي وموثر في المدينة القديمة من مدينة #الموصل، هذا موقع استقبال #البابا_فرنسيس

أول موقع إستثاني وغير مثالي، بعيداً عن المراسيم الدبلوماسية، وهذا بحد ذاته عبارة عن رسالة مهمة لنكبة دموية خطيرة عاشتها مدينة الموصل من 2014-2017.

نعتبرها فرصة لإعادة إعمار المدينة. pic.twitter.com/12b0THGb2z — محمود النجار | Mahmoud Al-Najjar (@Mahmood_Najar) March 6, 2021

Domenica 7 marzo Papa Francesco è atterrato a Mosul per pregare contro le vittime della guerra. Tra le macerie della città dell’Iraq ed ex roccaforte devastata dell’Isis, il messaggio è di pace: “la fratellanza è più forte del fratricidio, la speranza è più forte della morte e la pace è più forte della guerra”, precisa il pontefice, esprimendo il suo profondo dispiacere per la “crudele tempesta disumana” che ha colpito il Paese. Papa Bergoglio invita tutti a resistere e a vedere la luce della fede e della speranza anche in un luogo lasciato per tanto tempo nell’oscurità della violenza, del terrore e delle atrocità del terrorismo.

Il cammino della collaborazione

Nel messaggio risulta riecheggia ancora il tema della violenza come tradimento della fede. A seguito della distruzione di antichi luoghi di culto e l’annientamento di migliaia di persone, tra musulmani, cristiani, yazidi è giunto il momento del rinnovamento e della ricostruzione del Paese e il giusto cammino da percorrere è quello della “convivenza armoniosa” tra persone provenienti da contesti e culture diverse, nonché quello della collaborazione fraterna fra cristiani e musulmani, raccontate nelle testimonianze che hanno preceduto il discorso finale del pontefice.

Una preghiera particolare va tutta alla sfera femminile: il Papa prega per le donne vittime dei conflitti in Iraq e per le madri che “confortano, consolano, danno vita e continuano a dare vita nonostante i soprusi”, lo ha ricordato nella Chiesa dell’Immacolata Concezione nella città irachena settentrionale di Qaraqosh, in occasione dell’incontro con la comunità cristiana, succube delle barbarie dell’Isis nel 2014.

La visita a Mosul è avvenuta nel terzo giorno di visita del Papa nella nazione devastata dalla guerra. Si tratta di un avvenimento storico, il primo viaggio in assoluto di Papa Bergoglio in Iraq e il primo del pontefice fuori dall’Italia dall’inizio della pandemia.

Fonte CNN