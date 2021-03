Polina Malinovskaya, il fondoschiena più bello di Instagram, FOTO spaziale

Polina Malinovskaya ha pubblicato una foto imperdibile, esibendo in primo piano il magnifico fondoschiena: il panorama è mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

Polina Malinovskaya nasce in Bielorussia nel 1998, da padre italiano e madre russa. Dopo aver compiuto 16 anni, la modella si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare per diverse agenzie, che ne hanno subito notato la sconvolgente bellezza. Dalla sensualità disarmante, Polina ha acquisito notorietà attraverso i canali social: il suo profilo Instagram, attualmente, vanta di oltre 2 milioni di followers.

La Malinovskaya, che ha posato per i maggiori fotografi italiani, sfoggia un fisico davvero lodevole, che viene sapientemente messo in mostra attraverso scatti imperdibili. Nell’ultimo, pubblicato poche ore fa, l’occhio non può non distrarsi davanti al fondoschiena marmoreo.

LEGGI ANCHE —> Polina Malinovskaya, la cinquina hot della sexy barbie – FOTO

Polina Malinovskaya, il fondoschiena più bello di Instagram – FOTO