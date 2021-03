La brillante cantante, showgirl e attrice pubblica un selfie, sotto il quale scrive un importante messaggio sulla solidarietà femminile.

Nella didascalia del selfie, Sabrina scrive delle meravigliose parole rivolte ai suoi 795.000 followers e, in particolare, a tutte le donne, che dovrebbero imparare dagli uomini ad essere più solidali fra loro.

Il messaggio è terminato con la bellissima affermazione: “Siamo donne, oltre le gambe c’è di più!“.

In quattro ore il post ha ottenuto più di 15.000 mi piace e 300 commenti, tra i quali spiccano i seguenti: “Le donne, unite, potrebbero cambiare il mondo in meglio” e “La solidarietà tra donne è importante, ma purtroppo c’è una parte di noi che per invidia non lo è mai“.

Gli esordi di Sabrina Salerno: ecco le sue esperienze prima di approdare in televisione…

Prima di sfondare nel mondo della televisione, la carriera di Sabrina Salerno iniziò da giovanissima, con la vittoria del titolo di Miss Lido: un titolo vinto, in passato, anche dalla famosissima Sophia Loren.

Successivamente, grazie alla vittoria del titolo di Miss Liguria, riuscì a partecipare anche al noto concorso di bellezza nazionale Miss Italia.

Il suo primo successo in tv, avvenne con la partecipazione ai programmi W le donne e Premiatissima.

Come cantante, il suo primo capolavoro fu il singolo Sexy Girl: la canzone diventò molto conosciuta anche il altri Paesi del mondo, ad esempio Australia e Germania.

Sabrina Salerno è diventata una stella del cinema, della musica e dello spettacolo super amata e stimata.