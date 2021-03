Sanremo 2021: gli ascolti della serata finale. Amadeus non ci crede

Festival di Sanremo 2021. Cosa dicono i dati auditel della serata finale della kermesse canora? Confronto con l’edizione passata

La 71^ edizione del Festival di Sanremo verrà ricordata per la sua unicità. E’ stata (purtroppo) una kermesse organizzata in piena pandemia, senza pubblico in sala, con evidenti difficoltà di relazionarsi sul palco, con un concorrente che, pur partecipando, non ha potuto esibirsi dal vivo e con tanti ospiti che hanno dovuto disertare.

E’ stata anche l’edizione delle polemiche. C’è chi ha sostenuto il desiderio di regalare al paese una settimana di relax, in cui aprendo il telegiornale fossero altre le notizie oltre a quelle relative al Coronavirus; c’è chi invece ha ritenuto non fosse necessario proprio per il periodo delicato che stiamo vivendo e poco rispettoso per gli operatori del settore spettacolo che sono impossibilitati a svolgere il loro mestiere.

Tuttavia, il Festival di Sanremo 2021 ha monopolizzato gli ascolti degli ultimi giorni. Si è comunque riscontrato un netto calo di ascolti rispetto alla passata edizione, sempre targata Amadeus. Come sarà andata l’ultima serata secondo l’Auditel?

Quali sono i dati di ascolto della quinta serata del Festival di Sanremo 2021?

Facciamo un paragone. La Finale nel 2020 era stata vista da 11.477.000 spettatori con il 60.6% di share. La prima parte (dalle 21:32 alle 23:52) registrò 13.638.000 spettatori con il 56,8 share. La seconda parte (dalle 23.57 alle 01:59) ebbe un calo dovuto alla fascia oraria, 8.969.000 spettatori con il 68,8% di share. Cosa dire dell’edizione appena conclusa?

La finale del Festival di Sanremo 2021 ha registrato una media di 10.715.000 spettatori con uno share pari al 53,5%. La prima parte (dalle 21.23 alle 23.50) è stata vista da 13.203.000 spettatori (49,9% di share), mentre la seconda (dalle 23.55 alle 01.59) ha ottenuto 7.730.000 spettatori (62,5%).