Sanremo 2021, censurate le immagini di Elodie e Pausini. Cosa succede?

Dagospia diffonde una notizia clamorosa, è stata bloccata la diffusione delle immagini delle cantanti Elodie e Laura Pausini. Perché la censura?

Cose strane sono accadute in quel di Sanremo 2021, ed il caso che portiamo alla luce oggi riguarda la censura di alcune foto delle cantanti Elodie e Laura Pausini. Il fatto è stato evidenziato da Dagospia, nella rubrica Sanremo Spia a cura di Giuseppe Candela, riservata ai rumors e ai pettegolezzi per la 71° edizione del Festival di Sanremo.

Il caso sospetto riguarda due artiste molto quotate, Elodie e Laura Pausini, che hanno preso parte alla Kermesse del Festiva di Sanremo. Una circostanza veramente spinosa stando a quanto si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Perché la censura sulle immagini di Elodie e Laura Pausini?

A tal proposito ci si è chiesto: Come mai nel daytime di Rai 1 non hanno potuto trasmettere le immagini di Elodie e Laura Pausini? Ma hanno utilizzato alcune foto? Le artiste hanno bloccato la diffusione delle loro immagini in zone extra kermesse. Dopo alcune lamentele in pochi hanno ottenuto le immagini ma solo per pochissimi secondi. Signore, siete a Sanremo. Anche meno”, afferma Dagospia parlando nel titolo di “sgarbo” ai contenitori di Rai 1.

Le curiosità continuano anche su Aiello, gira voce che l’artista sia molto attento alla sua immagine e che abbia consigliato ai cameramen come riprenderlo durante le esibizioni sul palco dell’Ariston.