Sanremo 2021, la Classifica Finale della 71° edizione del Festival

Si conclude la 71° edizione di Sanremo. La classifica finale aggiornata dal primo all’ultimo concorrente in gara.

Volge al termine anche la 71° edizione del Festival di Sanremo. Nonostante i numerosi problemi tecnici ed organizzativi, la kermesse è infine andata in porto. I cantanti si sono esibiti per cinque serate, portando sul palco dell’Ariston la loro canzone in gara ed una cover d’autore (con o senza ospite, a discrezione del concorrente). Durante le prime due serate, i concorrenti – suddivisi in due gruppi da 13 cantanti a sera – sono stati giudicati dalla giuria demoscopica. Giovedì, per la serata dedicata alla canzone d’autore, è toccato all’orchestra dare il proprio voto. Si sono poi aggiunti la sala stampa (venerdì) e il televoto (sabato). I voti sono stati infine sommati per stilare una classifica generale.

Sanremo 2021, la classifica finale aggiornata

Di seguito la classifica:

4. Colapesce e DiMartino

5. Irama

6. Willie Peyote

7. Annalisa

8. Madame

9. Orietta Berti

10. Arisa

11. La rappresentante di lista

12. Extraliscio festa Davide Toffolo

13. Lo Stato Sociale

14. Noemi

15. Malika Ayane

16. Fulminacci

17. Max Gazzé

18. Fasma

19. Gaia

20. Coma_Cose

21. Ghemon

22. Francesco Renga

23. Gio Evan

24. Bugo

25. Aiello

26. Random

I tre artisti sul podio sono Ermal Meta, i Måneskin ed il duo Francesca Michielin e Fedez. I tre cantanti non si esibiranno nuovamente con i loro brani, ma verranno direttamente sottoposti al giudizio del televoto, della giuria demoscopica e della sala stampa.