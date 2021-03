Sanremo 2021, c’è il vincitore della 71esima edizione. Siamo arrivati alla fine di questa lunga settimana e a trionfare sono stati i Maneskin

E anche quest’anno il Festival di Sanremo è giunto al termine. Fino all’ultimo momento ha rischiato di essere annullato: a causa della pandemia mondiale che ci ha colpiti nel 2020 poco dopo la fine del 70esimo Festival, quest’anno stava per saltare tutto. Nessuno pensava che sarebbe stato possibile realizzarlo, ma alla fine ci hanno lavorato tantissimo e, con le dovute restrizioni, hanno deciso di provarci comunque. Quest’anno non è stato facile ed è stato strano: Amadeus e Fiorello hanno dovuto portare avanti queste cinque serate senza l’aiuto del pubblico in sala che è fondamentale. Di certo è stato strano vedere, per la prima volta, la platea dell’Ariston vuota, ma hanno fatto del loro meglio per riempire queste cinque serate di calore.

Sanremo 2021, abbiamo il vincitore della 71esima edizione del Festival: i Maneskin!

Queste cinque serate si sono susseguite tutte una dopo l’altra, fino ad arrivare a questa finale che ha visto passare tanti ospiti. Achille Lauro ha fatto la sua ultima esibizione, con C’est la vie ha emozionato i telespettatori che lo hanno inondato di complimenti. Altro ospite d’eccezione Ornella Vanoni, seguita da un Umberto Tozzi che ha fatto cantare tutti da casa con un medley dei suoi successi. Ospite anche Serena Rossi che ha fatto sognare i telespettatori con la sua interpretazione di “A te” di Jovanotti. Dopo che i cantanti hanno finito di esibirsi, in vista del vincitore, è stata mandata in onda la classifica generale:

Sul podio Francesca Michielin e Fedez, Ermal Meta e i Maneskin.

4. Colapesce e DiMartino

5. Irama

6. Willie Peyote

7. Annalisa

8. Madame

9. Orietta Berti

10. Arisa

11. La rappresentante di lista

12. Extraliscio festa Davide Toffolo

13. Lo Stato Sociale

14. Noemi

15. Malika Ayane

16. Fulminacci

17. Max Gazzé

18. Fasma

19. Gaia

20. Coma_Cose

21. Ghemon

22. Francesco Renga

23. Gio Evan

24. Bugo

25. Aiello

26. Random

in aggiornamento