Gaia, l’esibizione attira l’attenzione dei fan: “Com’è possibile?”

A Sanremo Gaia è riuscita a conquistare ottime critiche, nonostante il calo di voce. Ma nell’ultima esibizione i fan notano un dettaglio: “Com’è possibile?”

Una voce particolare e un’interprete raffinata, nonostante abbia appena 24 anni e nonostante un brutto calo di voce proprio durante il Festival. Per quattro serate Gaia ha stregato il pubblico di Sanremo con i suoi ritmi italo-brasiliani e la presenza scenica. Anche per la finale ha scelto un look firmato da Salvatore Ferragamo. Per lei un vestito corto e scuro, ma ravvivato da frange a contrasto.

Un look meno colorato dei precedenti, ma non meno scenografico, che ha suscitato l’interesse dei suoi tanti supporter. Un dettaglio in particolare non è sfuggito ai telespettatori. E nei commenti sui social serpeggia una domanda: “Com’è possibile?“

Il look di Gaia attira l’attenzione: “Com’è possibile?”. La somiglianza incredibile, notata dai fan

Gli utenti del web si scatenano su Twitter e piovono i complimenti: “Sei bravissima e chic”; “Stupenda quando balla muovendo le frange”. Ma subito Gaia si esibisce Irama – ovviamente con il video delle prove, dato che è ancora in isolamento – e scattano le domande. Infatti in tantissimi hanno ravvisato una somiglianza insolita fra i due ex concorrenti di Amici.

“Ma sono identici, sembrano gemelli!” oppure “Separati alla nascita!“. E ancora: “Si riesibisce Gaia? Sono uguali!”. Battute riprese da più parti, che fanno notare come i due ragazzi siano effettivamente simili per colore di capelli e di occhi. Ma in realtà, l’unica cosa che hanno davvero in comune è il percorso che li ha condotti sul palco di Sanremo.

Entrambi arrivano dal mondo dei talent. Gaia nel 2016 è arrivata seconda a X Factor. Non ottiene il successo sperato e nel 2019 gareggia ad Amici, da cui esce vincitrice. Dopo il successo a Sanremo giovani, Irama invece entra subito nella scuola guidata da Maria de Filippi, e vince l’edizione 2018. Insomma stessa “scuola” e stesso look. Anche voi avevate notato la somiglianza?