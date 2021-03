Sanremo, RTL spoilera il primo vincitore: i dettagli. Il premio della critica è stato vinto da Willie Peyote

Premio della sala stampa a Colapesce Dimartino Scusate la smettete di spoilerarci sempre tutto. Già l’anno scorso ci avete detto il vincitore.#Sanremo2021 pic.twitter.com/xDYPeWXdSM — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) March 7, 2021

Siamo arrivati all’ultima sera del Festival di Sanremo e siamo pronti a tirare le somme di questi cinque giorni assurdi. A pensare che tante volte si è discusso tanto, a tratti si pensava che non sarebbero riuscito a farlo, ma con le dovute restrizioni sono riusciti a realizzarlo e a portarlo a termine. Tanti ospiti italiani sono saliti sul palco dell’Ariston, tanti momenti commoventi ma anche divertenti, quello di cui avevamo bisogno in questa epoca così particolare che stiamo vivendo a causa della pandemia mondiale che ci ha colpiti. Sul podio sono arrivati Fedez e Francesca Michielin, i Maneskin ed Ermal Meta.

Sanremo 2021, RTL spoilera il vincitore del premio della Critica Mia Martini: è Willy Peyote

🏆Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa a @willie_peyote! Colapesce-Dimartino secondi, Extraliscio terzi. #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo — RTL 102.5 (@rtl1025) March 7, 2021

“Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa a Willie Peyote” invece, ha scritto la pagina ufficiale di RTL sul suo profilo di Twitter. Tanta gioia per i fans di Willie che, non avendolo avuto sul podio in corsa per la vittoria, possono “accontentarsi” di questa consolazione. Colapesce-Dimartino secondi ed Extraliscio terzi. Sul podio invece sono arrivati Francesca Michielin e Fedez, i Maneskin ed Ermal Meta. La classifica generale che rimarrà invariata, invece, è la medesima:

4. Colapesce e DiMartino

5. Irama

6. Willie Peyote

7. Annalisa

8. Madame

9. Orietta Berti

10. Arisa

11. La rappresentante di lista

12. Extraliscio festa Davide Toffolo

13. Lo Stato Sociale

14. Noemi

15. Malika Ayane

16. Fulminacci

17. Max Gazzé

18. Fasma

19. Gaia

20. Coma_Cose

21. Ghemon

22. Francesco Renga

23. Gio Evan

24. Bugo

25. Aiello

26. Random

