Sanremo, televoto e Codacons: Fedez spegne le polemiche a Domenica In. Oggi, ospite di Mara Venier con Francesca Michielin, ha parlato di quanto accaduto nelle ultime ore

Fedez quest’anno è stato assolutamente un grande protagonista di questo Sanremo 2021. Per lui è stata la prima volta al Festival della canzone italiana e a supportarlo in questa esperienza Francesca Michielin è stata determinante, che lo ha aiutato a dominare l’ansia da palcoscenico. Da casa, invece, ha avuto Chiara Ferragni a supportarlo e a chiedere ai suoi followers di votarlo e di aiutarlo a vincere il Festival. Non sarà riuscito a vincere, ma si è portato comunque a casa il podio.

Fedez risponde alla polemica del televoto: “Niente effetto Ferragni”

Ospite oggi a Domenica In come tutti i concorrenti in gara, Fedez ha potuto esibirsi insieme a Francesca e avere il riscontro dei giornalisti in platea. In molti lo hanno difeso dicendogli che non deve giustificarsi per il supporto pubblico che gli ha dato sua moglie, e che non avrebbe dovuto di certo evitare di farlo soltanto per il numero di followers che ha su Instagram: da moglie, ha fatto benissimo a provare a dare il suo contributo come avrebbe fatto qualsiasi altra moglie. A questa osservazione, il cantante ha aggiunto: “Ma poi l’effetto Ferragni non ha funzionato, perché i Maneskin hanno stravinto al televoto“.

Adesso il cantante si appresta a tornare a casa per vivere queste ultime settimane della gravidanza di Chiara insieme a lei: Sanremo è stato un bellissimo viaggio, ma la sua vittoria più grande sarà la nascita della bambina.