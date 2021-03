Sanremo vincono i Maneskin ma il fuori onda è imbarazzante: “Col cxxxo” – VIDEO

Subito virale il video dello strafalcione in diretta dai Maneskin dopo la proclamazione, scatta la parolaccia da parte di Victoria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Vincono il 71esimo Festival della canzone italiana con il 40,7% dei voti e dedicano “questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni”. I Maneskin hanno sbaragliato la concorrenza di quest’anno con la canzone “Zitti e buoni”, trionfando nella serata finale battendo Fedez e Francesca Michielin, che si sono classificati al secondo posto, e Ermal Meta arrivato terzo.

Anche Amadeus ha detto al gruppo che “sono la band che ha portato a vincere il rock in questa edizione unica”, anche se non sono mancate le gaffe sul nome del cantante da parte del padrone di casa ed il video è diventato virale come quello della parolaccia detta in diretta subito dopo la proclamazione.

Maneskin, quel fuori onda diventato virale

La vittoria dei Maneskin al Festival di #Sanremo2021 pic.twitter.com/Vcj5IXcQfo — Cinguetterai (@Cinguetterai) March 7, 2021

Come anticipato, durante la serata più volte il conduttore del Festival ha fatto confusione con i nomi dei componenti della band. La prima volta Amadeus ha chiamato Damiano “Donato“, suscitando la reazione di Fiorello che lo ha subito ripreso con un “Eh, dinne n’altra”. Ma poi ci è ricascato durante la proclamazione finale mentre consegnava l’ambito premio quando ha detto “Donato, questo è per voi”.

Insomma, alcuni errori imputabili probabilmente alla stanchezza ma che hanno subito suscitato ilarità tra il pubblico a casa. La band romana poi è stata a sua volta al centro di un altro fuori onda in cui il conduttore chiedeva loro di cantare subito dopo aver assegnato il premio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Victoria De Angelis si è lasciata andare ad un “Col ca**o” alla richiesta di Amadeus di esibirsi dopo la vittoria. Parole sussurrate ma che sono palesemente leggibili nel labiale della ragazza. Il video è diventato virale tra i fan del gruppo e ha ottenuto moltissime visualizzazioni dopo la pubblicazione.