Scontro frontale contro il furgone del fratello, muore 35enne

Dramma sulle strade del veronese, doppio incidente che ha coinvolto prima un motociclista rimasto illeso e poi un giovane di 35 anni morto invece sul colpo

Doppio incidente, a distanza di pochi minuti uno dall’altro, a San Giovanni Ilarione nel veronese. Nel primo pomeriggio un motociclista di Roncà è rimasto coinvolto in uno scontro in via Moccia con un veicolo ma non ha subito forti complicanze come riferito dai sanitari dell’ospedale di Borgo Trento dove è stato portato in elisoccorso.

Poche ore più tardi, sempre nello stesso comune, un automobilista è deceduto in seguito allo scontro con un furgone. Ben più tragico – e sconvolgente – l’epilogo del secondo incidente, avvenuto poco dopo le 16.30 in via Cengiatti.

LEGGI ANCHE -> Stupro al parco, 22enne violentata mentre fa jogging

35enne si è scontrato in auto contro il furgone del fratello, la dinamica

LEGGI ANCHE -> Incidente mortale tra due auto: perde la vita una donna

La vittima del secondo incidente mortale si chiamava Amos Dalla Verde e stava scendendo verso San Giovanni Ilarione a bordo della sua Fiata Panda. Il fratello Manuel, 38 anni, stava andando invece col il furgone verso Vestenanova.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la Fiat Panda avrebbe invaso accidentalmente la corsia opposta lungo la Strada provinciale 17 proprio mentre stava sopraggiungendo il furgone Scudo, a bordo del quale viaggiava il fratello Manuel. Troppo forte l’impatto per Amos che è stato balzato fuori dall’abitacolo della vettura ed è morto sul colpo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’autista del furgone non ha subito lesioni ma è sotto choc ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti, al vaglio la cause del cambio di corsia della vettura che è sbandata fuori strada all’improvviso.