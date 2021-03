Serena Rossi, attrice e cantante napoletana molto amata dal pubblico della Rai, scende le scale del teatro Ariston durante l’ultima puntata della 71esima edizione del festival di Sanremo.

Lei è un’attrice molto amata, il suo sorriso è contagioso e la sua semplicità hanno conquistato il pubblico che la segue fedelmente. Serena Rossi ha partecipato al festival di Sanremo e la sua voce insieme con la sua bellezza naturale hanno incantato tutti.

Serena Rossi a Sanremo e l’enigma del vestito

La bella artista napoletana ha calcato il palco dell’Ariston per presentare il suo show. Finalmente, infatti, dal 12 marzo andrà in onda il programma di cui sarà conduttrice dal titolo “Canzone segreta”.

I suoi fan però non hanno potuto fare a meno di chiedersi se la bella artista napoletana indossasse il reggiseno. Il vestito, infatti, non aveva le spalline e questo ha portato a chiedersi come facesse il décolleté della Rossi a stare su.

Durante la sua apparizione, Serena Rossi ha cantato la canzone di Jovanotti “A te”, un piccolo tributo a un momento privato di Amadeus il quale si è commosso e gli si sono riempiti gli occhi di lacrime.

Dopo aver cantato la bella attrice ha presentato il prossimo cantante in gara ed è uscita di scena con eleganza.