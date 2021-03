Sharon Stone ha condiviso una fotografia mostruosa sui social network: il suo fisico è come al solito mostruoso.

Sharon Stone è una delle attrici più famose del pianeta. La nativa di Meadville ha debuttato negli anni Ottanta ma divenne celebre in tutto il mondo nel 1992, recitando in ‘Basic Instinct’ (ottenne una nomination come migliore attrice ai ‘Golden Globe’. La Stone ha preso parte ad altre pellicole come ‘Atto di forza’, ‘Casinò’ di Scorsese, ‘Catwoman’ e ‘Gigolò per caso’. La classe 1958 è stata spesso protagonista di scene di nudo ed erotiche.

Sharon è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 2,4 milioni di followers. L’attrice, poco fa, ha mandato in tilt il web condividendo una fotografia spettacolare in cui sfodera un outfit magnifico.

Sharon Stone, outfit mostruoso: l’attrice è in splendida forma

Sharon, poco fa, ha condiviso uno scatto mostruoso sui social network. L’attrice, nonostante gli anni che passano, è in splendida forma ed è sempre una donna affascinante e avvenente. La bellezza della Stone è semplicemente disarmante: difficile quantificare il livello della sua sensualità. Il fisico della 62enne, ancora oggi, non passa inosservato e viene illuminato da un raggio di sole.

L’immagine ha già raccolto 113mila cuoricini e numerosi commenti. I fan stanno ovviamente commentando con enfasi e stanno inondando il post di complimenti e di paroline di apprezzamento.

L'immagine ha già raccolto 113mila cuoricini e numerosi commenti. I fan stanno ovviamente commentando con enfasi e stanno inondando il post di complimenti e di paroline di apprezzamento.

Sharon ama tantissimo gli animali: sul suo account vengono caricati molti contenuti in cui sono presenti i suoi splendidi cagnolini.