Stefano D’Orazio, nessun omaggio al Festival: l’ira di Red Canzian

Nessun omaggio floreale a Stefano D’Orazio durante la finale del Festival di Sanremo, si scatena l’ira dei Pooh. La scaletta del festival prevedeva questo dono ma forse per il portarsi della puntata, durata oltre le 2 di notte, il tutto è saltato.

L’omaggio floreale al musicista e paroliere, venuto a mancare lo scorso novembre per una patologia a cui si è aggiunto anche il coronavirus, prevedeva che Amadeus e Fiorello cantassero Uomini Soli ricordando così D’Orazio. Purtroppo questo non si è verificato e il tutto è saltato dalla scaletta, la finale del Festival di Sanremo si è protratta oltre le 2 di notte.

Questa “mancanza di rispetto” ha scatenato l’ira di Red Canzian, che ha dichiarato all’AndKronos: “È stata una cosa orrenda, davvero molto brutta. Sapevamo che doveva esserci questo omaggio e siamo rimasti molto male quando non l’abbiamo visto. Perché credo che Stefano D’Orazio meritasse quel ricordo.”

Stefano D’Orazio meritava quel ricordo. E’ stata una cosa orrenda…

Il rammarico continua nelle parole di Red Canzian: “In cinque serate piene di qualsiasi cosa, tre minuti si trova trovare”.

“Per provocazione potrei dire che il tempo si poteva trovare persino al posto degli ultimi cinque in classifica, la cui assenza non avrebbe cambiato la storia della musica. Credo che Stefano in 50 anni abbia dato tanto alla musica italiana e che qualcosa poteva essergli restituito da quel palco”

“Non si può essere onorati solo quando si serve a qualcuno” , conclude Red con amarezza.