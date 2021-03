Striscia la notizia intercetta il premier Draghi: “Ho due ore libere…” Zingaretti umiliato

Il Mario Draghi di Striscia la notizia, Mario Ballantini, va in giro alla ricerca di parlamentari. Cosa avrà scoperto?

Mario Ballantini, storio imitatore di Striscia la notizia, tg satirico di Canale 5, travestito dal premier Mario Draghi, è andato alla scoperta di parlamentari in giro per Roma al fine di sperimentare la forza della sua maggioranza e a dare qualche consiglio agli onorevoli.

Ballantini che è una delle colonne dello storico programma di Striscia la notizia imita il premier dicendo in giro: “Si preannuncia un periodo difficile – esordisce il Draghi-Ballantini -, dobbiamo restare coesi. Chi si estranea dalla lotta, è un gran figlio di m…”

Successivamente telefona a Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue: “Novità sui vaccini? Come dici? Me li porti direttamente tu, vestita della sola bandiera europea? Io così non divento rosso, ma arancione scuro sì…”.

Con quest’atteggiamento di certo il sarcasmo non manca.

Mario Draghi-Ballantini non le manda a dire su Striscia la notizia

E’ di dominio pubblico ormai la decisione del governatore del Lazio Nicola Zingaretti. IL politico ha deciso di dimettersi come segretario del Partito Democratico ed ormai non si parla d’altro. Lo stesso premier Draghi ha detto do essere preoccupato per quanto sta accadendo ma il finto premier ovvero Ballantini risulta più ironico: “Ho saputo che Zingaretti si è dimesso dal Pd. E sti cashaback non vogliamo metterceli?”.

All’onorevole grillina Elisa Tripoli dice: “Sono in arrivo restrizioni nei movimenti della testa per voi 5 Stelle. Dovete solo fare così” ed annuisce con la testa.

Il tutto si conclude con un passaggio ai vaccini AstraZeneca in volo per l’Australia e fermati in extremis: “Li abbiamo messi qua? – chiede all’ autista, indicando il bagagliaio. Io ho un paio d’ore, se vuole portare Zingaretti dalla D’Urso faccia pure”.