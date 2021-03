I supermercati preferiti dagli italiani? A rivelarlo uno studio di Altroconsumo

Uno studio di Altroconsumo ha rivelato la classifica dei supermercati preferiti dagli italiani. Emerse anche alcune abitudini di acquisto.

Le catene di supermercati più apprezzate dagli italiani? A rivelarlo uno studio condotto da Altroconsumo. Focus su 23 marchi, l’indagine è stata realizzata su un campione di 1.570 persone. Il gruppo è stato scelto tra la fascia della persone maggiorenni e responsabili dei propri acquisti.

I dati rilevati hanno stilato una classifica dei supermercati preferiti dagli italiani. Sul podio Esselunga, Eurospin e Ipercoop. In particolare nel caso di Esselunga è la convenienza dell’offerta a conquistare gli italiani. Nel caso di Eurospin e Ipercoop invece la varietà e la qualità dei prodotti.

Dallo studio emerge anche un alto gradimento per Iper, apprezzato per le ottime preparazioni da banco e il servizio svolto alle casse. Di seguito a raccogliere consensi è Aldi per le tariffe convenienti, le promozioni e come quest’ultime vengano comunicate con chiarezza nei suoi punti vendita.

Indagine sui supermercati italiani: le abitudini di acquisto

In generale tutti i marchi presi in esame dallo studio hanno raggiunto un ottimo punteggio. Nessuno è sceso al di sotto del 72% in merito alla soddisfazione dei clienti. Ogni insegna è stata valutata in modo positivo distinguendosi per un proprio punto di forza. Nel caso di Conad a colpire il pubblico è la qualità del pesce fresco. Il servizio di spesa online e l’efficienza della consegna a domicilio sono i punti di forza invece di Pam.

Per Carrefour market emerge che i consumatori apprezzano il servizio alle casse. Convenienza dei prezzi caratterizzano invece Lidl, mentre igiene e pulizia Dok.

Lo studio ha inoltre evidenziato le scelte di consumo da parte degli italiani. Emerge che nel carrello dei cittadini i prodotti del settore food più acquistati sono latticini, carne e pesce. Di seguito si riscontrano i detergenti per uso domestico e personale. Sono state poi riscontrate differenze tra le abitudini di acquisto al Nord e al Sud, principalmente legate al pesce. Nel settentrione oltre il 70% dei consumatori lo comperano al supermercato mentre in meridione solo il 40%. Stessa tendenza per la carne e il pane.

La ragione si cela dietro l’abitudine al sud di acquistare sia presso i supermercati che presso i punti vendita specializzati, a differenza del nord dove si sceglie un unico luogo per i propri acquisti.