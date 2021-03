Una bimba, approfittando del fatto che il padre si fosse allontanato dal Pc, si è intromessa in una sua riunione di lavoro mostrando ai partecipanti un disegno che ha scatenato le loro risate.

A causa della pandemia, ormai, la maggior parte degli incontri e delle riunioni si svolgono attraverso piattaforme digitali. Ciò consente di portare avanti la propria attività lavorativa scongiurando di creare assembramenti pericolosi all’interno dei locali degli uffici.

A volte però accade che non tutto vada per il verso giusto. Rimbalzato per tutto il web il video dell’avvocato che nel corso di un processo, la cui udienza si è tenuta su zoom, non riusciva ad eliminare il filtro “gatto” e che lo ha portato a presentarsi al giudice con un la testa da felino. Sempre la nota piattaforma ci ha regalato un esilarante momento. Questa volta i protagonisti sono un padre ed una figlia.

Usa, bimba si introduce in una riunione del padre su Zoom mostrando disegno esilarante

Una riunione di lavoro su zoom diventa un altro di quei video che, nonostante il drammatico frangente, riesce a strappare un sorriso. In Usa, un uomo stava prendendo parte ad un meeting con altri colleghi quando, dopo aver effettuato il proprio intervento si sarebbe momentaneamente allontanato dalla postazione. Approfittando della breve assenza, la figlioletta si sarebbe precipitata davanti allo schermo per mostrare qualcosa ai partecipanti. La piccola, con un’aria di chi sa bene di star per compiere una marachella, avrebbe condiviso con gli altri membri della call un disegno da lei fatto durante il suo laboratorio d’arte. Sul foglio si vede una donna imbronciata che rimprovera un uomo. La bimba avrebbe spiegato trattarsi della madre che sgridava il padre per aver speso troppo per il Super Bowl, l’evento sportivo più atteso negli Usa.

I partecipanti alla riunione si sarebbero lasciati andare a grasse risate, perché la bimba con la sua tenera e dolce spontaneità aveva rivelato un episodio alquanto esilarante. Sopraggiunto immediatamente il padre avrebbe chiesto alla piccola di spostarsi. Risiedutosi alla sua postazione si sarebbe scusato, ma ormai i colleghi erano completamente presi dal momento e ridevano a crepapelle.

La riunione come spesso accade era registrata ed il video è stato pubblicato sul canale Youtube della stessa società di cui è dipendente l’uomo.