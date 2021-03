Valentina Muntoni, serie di FOTO di un viaggio da raccontare. Solo asciugamano in vita: spaziale

Valentina Muntoni irrompe su Instagram e pubblica tutta una serie di foto mozzafiato di un viaggio da ricordare. E il quasi senza veli?

In questo periodo di calma piatta assoluta, dalle parti di Valentina Muntoni, anche l’occhio vuole la sua parte. Nelle ultime foto di Instagram, la regina della moda sta aumentando i giri del motore di una sensualità inaspettata.

La web influencer più glamour e affascinante degli ultimi tempi è stata un esempio di eleganza e nobiltà di donna per tante modelle in rampa di lancio. Tra slip e intimi ricamati, abiti crochet e tuniche cerimoniali, Valentina ha suscitato clamore e interesse nei più curiosi.

In compagnia di un’amica intima, Stephanie Bennett, conosciuta ad un momento di convivialità inglese ha fondato il brand “Rat&Boa”. Nel linguaggio del designer alla moda si tratta dell’unione tra un ratto nero e un serpente di razza “constrictor”.

I due animali così tanto diversi nella catena alimentare rispecchiano i due stili di comportamento e il modo di vestirsi, completamente opposti delle giovanissime fondatrici

Valentina Muntoni, il “mix messicano” da far scendere la “lacrimuccia”

Per la nobil donna, Valentina Muntoni, mix indiscutibile di eleganza e bellezza cristallina, il campo dei social inizia a stuzzicare sempre più. La fondatrice del brand alla moda e design, “Rat&Boa” ha colpito i suoi fan, in nettissima ascesa da un punto di vista numerico con una serie di foto accattivanti .

Si tratta di un ricordo senza tempo, da raccontare ai propri figli in un futuro prossimo. Parliamo del viaggio in quel di Messico e quella serie “piccante” di scatti tra tramonto e relax da falò che fanno venire la “lacrimuccia” al primo colpo.

Per una Muntoni che spinge per apparire sempre più elegante e raffinata sotto i riflettori social, c’è anche un momento in cui la temperatura diventa sempre più “bollente”. L’influencer ammira di spalle il panorama al tramonto, mentre in vita presenta solo un asciugamano, lasciando presagire un senza veli completo, da far sognare i fan ad occhi aperti.

Per voi, invece qual è stata la vacanza che ricordereste e di cui avete tanta nostalgia in questo periodo sempre più lontano dal veder realizzati i nostri sogni?