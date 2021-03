Valentina Vignali, gambe infinite nella città eterna, un vero schianto – FOTO

Valentina Vignali regala uno scatto da mozzare il fiato: gambe infinite nella città eterna, la bellezza guadagna il pieno di likes

Oltre 15mila likes per una posa da vera diva e gambe chilometriche che non accennano a voler finire: così appare Valentina Vignali nell’ultimo post di Instagram. La testimonial di Victoria’s Secret, che si è recentemente rimessa in forma attraverso una giusta combinazione di dieta e allenamento, non perde l’occasione per sfoggiare la propria sensualità.

Nell’ultimo post pubblicato, la gonna a scacchi attira l’attenzione sul fondoschiena mostruoso, mentre la silhouette viene valorizzata dalla posa di profilo. Ammiccante ed esplosiva, la Vignali non poteva non scatenare le reazioni dei followers.

Valentina Vignali, il body shaming e l’esperienza al Grande Fratello: “Non lo rifarei”

Attraverso l’allenamento costante ed uno stile di vita sano, Valentina Vignali è riuscita a recuperare la forma fisica di un tempo, smaltendo i kg di troppo accumulati all’interno della casa del Grande Fratello. La cestista, in una recente intervista, ha raccontato delle cattiverie gratuite ricevute dagli haters, i quali non si sono mai risparmiati nel commentare il suo aspetto fisico.

La Vignali, forte della determinazione e della fierezza che la contraddistinguono, non si è tuttavia persa d’animo. Attraverso un percorso che l’ha aiutata a riacquistare maggiore fiducia in se stessa, la modella si è liberata delle etichette spesso attribuite alle donne dello spettacolo, mostrando agli utenti che il body shaming non deve essere subito, ma piuttosto combattuto: “Il mio consiglio è sempre quello di denunciare senza avere paura“.

Anche in merito all’esperienza al Gf, la cestista è sembrata tornare sui suoi passi: “Non lo rifarei. Non mi sono trovata bene, eravamo soggetti ad una violazione della privacy costante“, ha detto Valentina, per nulla timorosa di esprimere la propria reale opinione.