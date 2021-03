Wanda Nara, la frase esplicita scatena i fan: “Fidanzata di domenica, amante di sabato..” – FOTO

La sensualità di Wanda Nara non ha bisogno di abiti trasgressivi: anche in tuta, la showgirl è in grado di scatenare le reazioni del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

E’ uno dei personaggi maggiormente seguiti sulla piattaforma di Instagram, con i suoi 7,5 milioni di followers, ed è l’emblema della sensualità che non conosce schemi. Wanda Nara, 34 anni, riesce ad oscurare persino il marito Mauro Icardi, icona del calcio mondiale. Con curve da sudamericana DOC che contrastano con la carnagione chiara e gli occhi azzurri, la modella è davvero una bellezza che lascia senza parole.

La procuratrice sportiva, madre di cinque figli, si è trasferita a Parigi per seguire il calciatore negli impegni lavorativi, ma il tempo da dedicare ai followers non sembra mancarle mai. La Nara, che con i suoi scatti piccanti ruba la scena a tutte le altre concorrenti, sa decisamente come guadagnarsi l’attenzione dei fan.

LEGGI ANCHE —> Wanda Nara, questa volta in primo piano c’è il Lato B, sensazionale – FOTO

Wanda Nara, il messaggio esplicito scatena i fan: “Amante di sabato” – FOTO