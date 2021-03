Aiello si sfoga sui social dopo Sanremo: “Per alcuni era già troppo tardi”

Poco dopo la fine di Sanremo, Aiello si sfoga sui social. “Mi hanno giudicato da una sola performance venuta male”.

Anche per quest’anno l’Ariston chiude i battenti. La consueta settimana sanremese è terminata in un turbine di entusiasmo e polemiche. A far discutere sono state in particolare alcune frasi pronunciate da Willy Peyote nei confronti di Ermal Meta e Francesco Renga, ma anche Aiello ha saputo far parlare di sé. Dopo la prima sera, quando il cantante è salito sul palco gridando in modo incontrollato sulle ultime strofe del suo brano, i social network sono esplosi di meme nei suoi confronti. Il ritornello della canzone (“sesso ibuprofene”) è diventato in poco tempo un vero e proprio leitmotiv. Il cantante sembra essere rimasto piuttosto scottato dalla risonanza mediatica che ha avuto la sua piccola “gaffe” e si è sfogato con un lungo post sui social.

Leggi anche -> Sanremo 2021, il significato della canzone di Aiello “Ora”

Aiello su Sanremo: “Dalla seconda sera in poi mi sono ripreso”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A I E L L O (@_aiello__)

Leggi anche -> Amadeus, Sanremo 2022? Prima il rifiuto, poi il cambio rotta: le sue parole

“Non è andata come speravo, la prima sera l’emotività mi ha fatto perdere il controllo. Dalla seconda invece, per fortuna, è stato un bellissimo crescendo. Ma per qualcuno era già troppo tardi… Quel palco fa tremare i giganti, figuriamoci quelli piccoli come me”

Così Aiello ha espresso la sua costernazione per essere stato preso di mira dagli utenti dei social e dai giornalisti nel corso degli ultimi sei giorni. Nonostante la sua performance sia effettivamente migliorata nelle serate successive alla prima, la sua credibilità sembra essere stata “compromessa” da quel primo momento di incertezza. Fortunatamente, ricorda però il cantante, ci sono anche persone che sono rimaste sempre al suo fianco e lo hanno sostenuto e “protetto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A I E L L O (@_aiello__)

Dopo il 25° posto a Sanremo, Aiello si prepara ora all’uscita del suo nuovo album, Meridionale, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 12 marzo.