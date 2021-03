Alba Parietti e Stefania Orlando, quanta bellezza tutta insieme – FOTO

Entrambe presenti in trasmissione a Live – Non è la D’Urso, Alba Parietti non ha esitato a scattare un selfie, seppur struccata, con Stefania Orlando

Come ogni domenica sera anche ieri a “Live – Non è la D’Urso” in prima fila per commentare le notizie del giorno ancora una volta la splendida madrina Alba Parietti che ieri ha sfoggiato un look davvero stravagante con giacca nera over size con le spalline piumate e maxi orecchini pendenti chandelier lunghi fino alle spalle.

Diversi i selfie scattati dal dietro le quinte dello show direttamente dal camerino che le è stato dedicato, trucco televisivo e pose composte. I fan l’hanno omaggiata con commenti davvero audaci e non sono mancati anche inviti di pretendenti che la hanno chiesto di poter avere un appuntamento.

Alba Parietti insieme a Stefania Orlando, ma il messaggio di riposta al selfie diventa subito trash

Esuberante e sempre molto allegra Alba non ha esitato a scattare un selfie in camerino con una grande amica invitata in trasmissione a parlare, si tratta di Stefania Orlando recentemente uscita dalla casa del Grande Fratello.

Ha scritto Alba a margine dello scatto incriminato: “Non ho resistito, anche se mezza struccata, mi sono fatta una foto con la #queen. Anche perché́ notoriamente Queen non morde Queen 😂😉”. Infatti il trucco è ancora solo abbozzato e da finire, i capelli da acconciare e scompigliati, ma questo non ha impedito alla showgirl di scattare il selfie con Stefania. Sorridono insieme le due donne e si guardano quasi complici.

Quello che però ha fatto scattare l’ilarità dei fan delle due è stato il messaggio della Orlando, che probabilmente senza occhiali o per colpa del t9 del cellulare, ha sbagliato la dicitura della risposta scrivendo, sbadatamente ad Alba, un “Ti anooooooo ❤️”. Molti hanno riso allo sbaglio fatto, adducendo addirittura che è “Una risposta che entra di diritto nella storia del trash 😂😂😂”.