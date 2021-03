La Amoroso è raggiante al sole con un fiore tra i capelli, si sente l’aria di primavera in questa giornata per le donne

La cantante Alessandra Amoroso appare bellissima e raggiante al sole con una margherita tra i capelli, nella giornata della donna. Nella didascalia fa i suoi auguri a tutte le donne:”Auguri a noi donne. A tutte quelle donne che AMANO le donne…”. Nei commenti si vede anche Paola Di Benedetto che risponde con dei cuoricini. Appare anche Sandra Milo che scrive una dedica bellissima:”Auguri a te e a tutte quelle come noi che sanno essere unite e solidali le une con le altre”.

Alessandra Amoroso sul palco dell’Ariston ancora una volta

La cantante è stata ospite a Sanremo 2021 insieme ad Emma per cantare la loro nuova canzone “Pezzo di cuore”. Le due sono rimaste grandi amiche dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi insieme. E per la prima volta hanno deciso di fare una canzone insieme e l’hanno cantata sul palco più significativo d’Italia. La Amoroso ha indossato un abito incantevole tutto argentato con paiettes sopra e piume sotto. Lei è la versione più principessa delle due. Infatti Emma è arrivata con un completo formato da giacca e pantaloni elegante ma più rock. La dedica che la Amoroso ha fatto per la sua partecipazione come ospite al Festival, è bellissima.

“Ci siamo! Poche ore e sarò al teatro Ariston. Il palco di Sanremo mi fa sempre un pò paura ma questa volta non sarò sola, porterò con me un pezzetto della mia “Famiglia itinerante”, quella formata dalle persone che ho scelto in questa vita fatta di musica, di note, di cuori che battono, voci che urlano, sudore che scende e sacrifici. In questo momento in cui le luci di quasi tutti i palchi sono spente, le accenderemo proprio su di loro e per loro, per questa famiglia che rende il mio sogno il mestiere più bello del mondo attraverso la sua professionalità. Mi chiamo Alessandra Amoroso e nella vita faccio la cantante”.

Una dedica bellissima per tutti coloro che in quest’ultimo anno non hanno potuto fare il loro mestiere che amano, a causa della pandemia. La Amoroso ha ringraziato tanto Amadeus e Fiorello per aver dato questa possibilità agli artisti di tornare a fare musica su un palco così importante. Più volte si è detto che questo Sanremo dovrebbe essere una ripartenza per la musica. Speriamo sia davvero così.