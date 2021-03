Alvaro Vitali, di cosa si occupa oggi? Scopriamolo insieme

Alvaro Vitali nasce a Roma il 3 febbraio del 1950, è un cabarettista ed attore italiano. Negli anni settanta e ottanta ha caratterizzato la commedia sexy italiana diventando un personaggio tanto amato dal pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alvaro Vitali (@alvarovitali_official)

La notorietà di Vitali è legata alla commedia sexy all’italiana. Dopo aver recitato in La poliziotta con Mariangela Melato, Alvaro viene notato dal produttore Luciano Martino ed inizia a lavorare con la Dania film.

Nella seconda metà degli anni settanta, Alvaro ha interpretato numerosi film con protagonisti come Lino Banfi e Renzo Montagnini. Il successo arriva alle stelle quando interpreta il personaggio Pierino, un eroe popolare a cui piace raccontare barzellette barzellette. Sarà celebre il film i Pierino contro tutti, di Marino Girolami.

LEGGI ANCHE —–> Selvaggia Roma sempre più scatenata: “Oggi follia” – FOTO

Dopo il grande successo cosa fa oggi “Pierino”?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alvaro Vitali (@alvarovitali_official)

LEGGI ANCHE —-> Pierpaolo Petrelli, attraente e divertente mentre si fa la doccia. VIDEO

Agli inizi degli anni 90 il successo di Pierino scompare e così anche quello di Alvaro, le apparizioni dell’attore si riducono drasticamente. Negli anno 2000 interpreta pochissimi ruoli ma l’attore continua a concedere interviste alla stampa e partecipa al reality La attoria, nel 2006.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alvaro Vitali (@alvarovitali_official)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ultimamente è ritornato davanti la telecamera per recitare in Effetti indesiderati di Claudio Insegno, nel 2015, in Mo Vi Mento – L’ira di Achille di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi del 2018 e in Vivi la vita di Valerio Manisi, di pochi anni fa.

Dopo essersi divorziato dalla prima moglie dalla quale ha avuto un figlio di nome Ennio, attualmente vive a Roma con la seconda moglie, la cantautrice Stefania Corona.