Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale. Nelle ultime ore ha cominciato a girare questa notizia e lo stesso influencer ha voluto intervenire

Tommaso Zorzi è sicuramente la scoperta dell’anno. Con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha ricevuto la sua benedizione ufficiale nel mondo della televisione. Ma non solo ha ricevuto una benedizione generale, l’ha ricevuta proprio dalla persona che stima di più in assoluto: Maria De Filippi. Poco dopo Natale, è arrivata Maria durante una puntata a fargli una sorpresa e complimentarsi con lui per il suo talento e per la sua meravigliosa sensibilità. Quell’incontro sembrò un vero e proprio colloquio di lavoro e fece già pensare a tutti che avremmo visto Tommaso nel talent da lì a pochi mesi.

Tommaso Zorzi non lavorerà ad Amici con Maria De Filippi: la smentita sui social

Nelle ultime ore è cominciata a circolare una voce riguardo Tommaso ad Amici. Tra un po’ di giorni comincerà il serale del programma e tutti già pensavano di vedere Zorzi come giudice del talent più amato della televisione. Alla fine, ha deciso lui stesso di intervenire e dire la verità: “Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di Amici. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!”.

Però non temete: sicuramente prima o poi lo vedremo lavorare con la regina della televisione. Quell’incontro che ci è stato mesi fa è stato molto chiaro, ma Tommaso è appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip e avrà sicuramente bisogno di un po’ di mesi per valutare tutte le proposte.