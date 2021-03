Anna Tatangelo, la scollatura è disumana: “il davanzale di un tramonto”, cantava Eros – FOTO

Anna Tatangelo celebra la festa della donna con uno scatto mozzafiato, apparso nelle Instagram stories: la scollatura è disumana e fa sognare

Una scollatura disumana ed un outfit in pelle sono il marchio di fabbrica della splendida Anna Tatangelo. La cantante, al pari di altre sue colleghe, ha voluto condividere con i followers uno scatto appositamente pensato per la festa della donna. Come emerge dalle Instagram stories, l’artista è stata scelta, assieme a moltissime altre donne, quale rappresentante del genere femminile nella campagna di “Believe Music“.

La bella cantante di Sora, con i capelli acconciati in una sensuale treccia e lo sguardo da femme fatale, non poteva non incantare i suoi followers, che restano come sempre ammaliati dal suo fascino. Tramite ulteriori scatti, Anna ha mostrato agli utenti come ha trascorso questa giornata speciale.

Anna Tatangelo: come ha trascorso la festa della donna?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La giornata di Anna Tatangelo è trascorsa all’insegna della semplicità e del buon cibo. Come si evince dalle Instagram stories, la cantante ha dedicato gran parte del suo tempo ad un’attività che sembra amare più di ogni altra: cucinare. Dopo un piatto di pasta asciutta con olive e capperi, Anna si è anche concessa un momento di relax con i suoi genitori, davanti ad una tazza di caffè fumante.

Bella nella sua disarmante autenticità, l’artista non si è sottratta dal fare i propri auguri alle donne che la seguono. Attraverso un boomerang, la Tatangelo ha fatto sentire loro la sua vicinanza e la solidarietà in un giorno così importante. In ultimo, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha mostrato anche la conclusione della sua serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

“Facendo zapping“, scrive la cantante in una storia di Instagram, postando una breve clip tratta dal film “Titanic”. L’artista, che sembra essersi presa una giornata tutta per sé, non poteva che concluderla con una pellicola strappalacrime ed estremamente romantica.