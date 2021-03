Ascolti tv 7 marzo: chi è in cima alla classifica? Risultato strepitoso

Cosa avete visto ieri sera in televisione? Live-non è la D’Urso o Le indagini di Lolita Lobosco o altro? Ecco gli ascolti tv del 7 marzo

Come ogni giorno siamo qua per scoprire insieme lo share e gli ascolti tv più alti della serata. Il 7 marzo, dopo cinque serate di Sanremo, sono andati in onda vari programmi e film, tra questi su Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco e su canale 5 Live-non è la D’Urso. Ma anche Che tempo che fa su Rai 3 o ancora Non è l’Arena su La7. Scopriamo insieme quali sono stati gli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv 7 marzo: quali sono i dati?

Anche questa volta al primo posto ritroviamo su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco che ha conquistato 6.767.000 spettatori, pari al 28.2% di share; in seconda posizione Su Canale5, Live-Non è la D’Urso ha tenuto incollati allo schermo 2.096.000 spettatori, per uno share complessivo del 12.8% e per finire al terzo posto troviamo su Rai3 con Che tempo che fa con 2.814.000 spettatori e il 10.3% di share. A seguire su Rai2 9-1-1 e 9-1-1 Lone star ha conquistato 1.133.000 spettatori, share 4.2% e 941.000 spettatori, 3.6% di share. Poi ancora su Rete4 Commando con 864.000 telespettatori, totalizza un dato share del 3.5%; Italia1 ha trasmesso Ready Player One ed ha conquistato 1.027.000 telespettatori, pari ad uno share del 4.6%. Tra le reti minori abbiamo La7 con Non è l’Arena che ha conquistato 1.451.000 spettatori, con lo share del 6.8%; TV8 con Bruno Barbieri – 4 hotel, 601.000 spettatori, share 2.3% ed infine Nove con Una settimana da Dio, 415.000 spettatori, share 1.7%.

Questa sera per il pubblico italiano andrà in onda su Rai 1 Il commissario Montalbano, su Canale 5 il film che ha fatto sognare milioni di telespettatori e cioè Titanic, su Italia1 Tre uomini e una gamba con il trio Aldo Giovanni e Giacomo, su Rete4 Quarta repubblica e tanto altro ancora. Nel preserale come sempre Striscia la notizia per Mediaset, I soliti ignoti per Rai1. E voi avete già scelto cosa guardare?