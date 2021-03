Aurora Ramazzotti: cosa rappresenta l’8 marzo per l’influencer milanese

Per Aurora Ramazzotti l’8 marzo non è soltanto la Festa della donna, ma un giorno speciale che le ha regalato una sorella meravigliosa

Ad Aurora Ramazzotti l’8 marzo piace molto, non solo perché è la Festa della donna, ma anche perché sei anni fa è nata la sua piccola sorella dal secondo matrimonio di mamma Michelle con Tomaso Trussardi. L’influencer per l’occasione ha pubblicato due storie dedicate alla bambina di nome Celeste e la sua dedica ha commosso il web. “Grazie per aver creato questa meravigliosa creatura” ha scritto la venticinquenne.

Aurora Ramazzotti: due foto per la sorella, meravigliose

Sei anni fa è nata Celeste, la piccola della famiglia Trussardi e sorella di Aurora Ramazzotti, la prima figlia di Michelle Hunziker avuta dal cantante Eros Ramazzotti. Nonostante la notevole differenza di età, l’influencer non rinuncia a trascorrere del tempo con le sue sorelle, Sole e Celeste, cerca sempre di accontentarle e giocare con loro. D’altronde è questo quello che fa una sorella maggiore. Oggi in onore del compleanno di Cece, così la chiamano in famiglia, ha pubblicato sui social due foto insieme alla piccola. Una appena nata, l’altra attuale.

Nella prima storia si nota tutta la felicità di una sorella maggiore, parola d’ordine: dolcezza. La seconda invece è una foto attuale, della festa di oggi, fatta in famiglia a causa del Covid.

Aurora in primo piano con in braccio Celeste di cui si vedono soltanto i bei capelli biondi. Anche qui l’influencer appare felice e grata alla vita che le ha donato due creature meravigliose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Dopo un momento di romanticismo e dolcezza, la Ramazzotti è tornata sui suoi passi scherzando sulla torta. Infatti ha pubblicato la foto del dolce, ma poiché è a dieta, ha fatto intendere che non ne ha mangiata neanche un pezzo ed ha taggato il suo nutrizionista.