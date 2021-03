Badante muore dopo aver compiuto un gesto eroico: la vicenda

Una badante di 57 anni, dopo aver salvato una coppia di coniugi, è deceduta la scorsa notte in seguito ad un incendio divampato in una villetta di Battipaglia (Salerno).

Tragedia durante la scorsa notte a Battipaglia, in provincia di Salerno. Una donna di 56 anni ha perso la vita in seguito ad un devastante incendio divampato in una villetta, dove la vittima lavorava come badante prendendosi cura di una coppia di anziani di 88 e 85 anni. La 57enne, accortasi delle fiamme, avrebbe tratto in salvo i due anziani ma non sarebbe riuscita a lasciare l’abitazione in tempo a causa delle esalazioni di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Un gesto eroico compiuto senza esitare, quello di una donna che durante la scorsa notte, tra domenica 7 e lunedì 8 marzo, è deceduta a Battipaglia, comune in provincia di Salerno. La vittima è una 57enne di origine bulgara che viveva in una villetta e lavorava come badante prendendosi cura di una coppia di anziani: un uomo di 88 anni e la moglie di 85. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Repubblica, per cause ancora da accertare, all’interno dell’abitazione sarebbe divampato un devastante incendio. La donna, accortasi del fumo e delle fiamme, avrebbe tratto in salvo la coppia di coniugi portandoli all’esterno della villetta. Purtroppo, però, la 57enne non è riuscita a lasciare l’abitazione in tempo ed avrebbe perso i sensi per via delle esalazioni del fumo scaturito dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma purtroppo per la badante non c’è stato nulla da fare. I due coniugi, invece, riporta Repubblica, sono stati trasportati presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Salerno, dove ora si trovano ricoverati.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia del comune in provincia di Salerno che, insieme ai vigili del fuoco, hanno avviato gli accertamenti per capire cosa possa aver scatenato il rogo. Dai primi riscontri, riferisce Repubblica, le fiamme sarebbero partite da un malfunzionamento di una stufa con bombola a gpl che si trovava nella camera da letto dei coniugi.