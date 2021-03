Beautiful, anticipazioni 9 marzo: Steffy prende finalmente una decisione su Zoe. Thomas cerca di convincere Eric.

Steffy è molto contrariata all’idea che Thomas aiuti Hope a rimettere in piedi la Hope for the future. Anche lei ha delle idee per l’azienda e non può permettere che la sorellastra la oscuri anche dal punto di vista lavorativo. La ragazza è convinta che Thomas non sia sincero quando sostiene di non essere più innamorato di Hope e di voler collaborare con lei unicamente per la linea di moda. Anche Liam è dello stesso parere e cerca di convincerla ad infiltrare Zoe alla Forrester per capire se le intenzioni di Thomas sono sincere. Steffy è riluttante: dopotutto Zoe è colei che sapeva dello scambio di culle e non ha detto niente per salvare la sua reputazione e quella di suo padre.

Beautiful, anticipazioni 9 marzo: la decisione di Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam cercherà di convincere Steffy a concedere una seconda possibilità a Zoe. Secondo il giovane Spencer, Zoe è l’unica che sia riuscita a far breccia nel cuore di Thomas a tal punto da potergli estorcere la verità su ciò che ancora lo lega ad Hope. Steffy non è convinta, ma quando nota che Hope si sta opponendo in ogni alla cosa, si dimostra felice di accettare.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Thomas cercherà di convincere Eric che il suo interesse nei confronti di Hope è puramente lavorativo. In realtà, come ha spiegato all’amico Vinny, Thomas ritiene che lavorare a stretto contatto Hope sia il modo migliore per riavvicinare la ragazza a sé.