Belen Rodriguez, stile casual e sguardo ipnotico: bellissima – FOTO

Il primo piano di Belen Rodriguez appena postato è destinato a dare molto da parlare. La sua bellezza incanta.

Capelli fluenti e lasciati liberi sulle spalle. Il primo piano di Belen Rodriguez appena postato sicuramente darà molto da parlare ai suoi followers che aspettano ogni volta trepidanti le foto della showgirl argentina più amata in Italia. Una foto semplice ma che sottolinea l’indiscussa bellezza di Belen. Il viso appare sulle tonalità del bronzo per un effetto nel complesso nude, anche se spiccano gli occhi da cerbiatto che catturano subito l’attenzione. In realtà la foto è di tipo promozionale; Diego Della Palma, il brand dell’omonimo make-up artist l’ha voluta per promuovere il mascara. Pump up the volume with #mytoyboy by @diegodallapalma_official #diegodallapalma #ad ragazze questo mascara é incredibile! Garantisco io!. Commenti dalle tante followers che si complimentano con la showgirl, tra questi spiccano i cuori inviati da Patrizia De Blanck.

Belen Rodriguez, il “boomerang” con la pancita non passa inosservato

Tra le storie di Instagram, Belen ha creato un video con effetto boomerang dove la protagonista è la pancita: seduta in auto, la showgirl non perde occasione per condividere sul web un momento della gravidanza creando un video (di cui sopra un frame) dal forte impatto tenero. La notizia della gravidanza, trapelata ormai da tempo, ha addolcito infatti i milioni di followers che ogni giorno la seguono. Tra le storie social si scorgono altresì momenti di shopping – come l’elegante shopper Chanel da invidia – a selfie allo specchio, l’eleganza di Belen è comunque notevole. Outfit che si proclamano a must della stagione: come il completo pantalone e blazer bianco panna dai tagli semplici e dal tessuto morbido, ideale per tutte le donne.

Il suo profilo diviene costantemente occasione per spulciare e curiosare le mode del momento.