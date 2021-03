Benedetta Mazza mostra i due lati ed è una cosa meravigliosa -FOTO

Su Instagram arriva il buongiorno di Benedetta Mazza? La conduttrice si mostra sensuale e sexy con un accessorio che la rende unica

Il Lunedì mattina di Benedetta Mazza si tinge di rosso e nella giornata dedicata alle donne si mostra già al lavoro con un accessorio molto delicato e particolare. Su Instagram è molto attiva tanto che è seguita da quasi quattrocento mila follower con i quali condivide momenti di relax, progetti e hobby. Dopo aver partecipato al Grande Fratello e a Miss Italia 2008, la Mazza ha scalato la vetta del successo ed oggi è una meravigliosa conduttrice televisiva e attrice.

Benedetta Mazza: buongiorno su Instagram, com’è?

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Benedetta Mazza è una giornata meravigliosa nonostante il brutto tempo. Sempre in pista, la conduttrice non si ferma un attimo e regala ai suoi fan foto e video che diventano virali. Ormai l’ex modella è su tutti i telefoni degli italiani che la seguono su Instagram e non perdono occasione di commentare o mettere like ai suoi post. Sensuale sempre ma anche naturale, la Mazza ha quel tocco di classe che la rende semplice e unica. Non importa cosa indossa, dalla tuta al pigiama, dai tacchi alle sneakers, la sua bellezza è senza limiti. Nella giornata dedicata alle donne, Benedetta ha deciso di indossare un maglione rosso con una scritta dietro la schiena. Mostra su Instagram due foto, la prima con lo sguardo rivolto alle telecamere e la seconda girata di spalle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Lei in tutti e due gli scatti parla di un accessorio che adoro, il suo fermaglio ai capelli, ma i fan notano altro. Lato A e lato B la rendono sexy e sensuale. “Favolosa” commenta un fan; “Bellissima” aggiunge un altro. E poi non mancano gli auguri ad una delle donne più sexy del web.