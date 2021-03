Bolzano, Benno Neumair ha confessato: “Ho ucciso io i miei genitori”

Dopo due mesi, Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. Era sempre stato il principale sospettato degli omicidi

A due mesi dalla loro scomparsa, Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. La notizia arriva grazie ad un comunicato della Procura di Bolzano, che indaga sul duplice omicidio. Gli inquirenti hanno rilasciato i verbali dei due interrogatori nei quali l’indagato ha ammesso di aver compiuto entrambi i delitti.

Nella stessa occasione, la Procura ha reso noto di aver richiesto un incidente probatorio per verificare la capacità di intendere e volere di Benno. Il pubblico ministero ha già trasmesso l’istanza per la perizia psicologica al giudice delle indagini preliminari, che presto deciderà in merito.

Benno Neumair confessa: “Ho ucciso io i miei genitori”

La confessione di Benno, 30 anni, giunge a distanza di due mesi dalla sparizione dei coniugi di Bolzano, avvenuta il 4 gennaio. Già a pochi giorni dalla loro scomparsa le indagini si erano orientate sulla pista del duplice omicidio. E tutte le prove raccolte sia sul presunto luogo del delitto, sia nell’abitazione e nell’auto della famiglia Neumair, puntavano il dito contro il figlio della coppia.

Benno era stato arrestato il 29 gennaio; una settimana dopo, il 6 febbraio fu ritrovata la salma di Laura Perselli nel fiume Adige, vicino Egna. Negli interrogatori di quei giorni, il 30enne si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Solo una settimana fa aveva cambiato idea, ed espresso la volontà di parlare con gli inquirenti, forse convinto dai suoi legali.

Intanto proseguono le ricerche del cadavere del padre, Peter Neumair. Le squadre di sommozzatori delle forze dell’ordine continueranno dunque a scandagliare il letto del fiume, nella speranza di recuperarne le spoglie.