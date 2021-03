Caterina Balivo, adagiata sul letto per un momento di tenerezza – FOTO

Caterina Balivo adagiata sul letto insieme ad una persona speciale, si lascia coccolare e coglie l’occasione per fare gli auguri.

Caterina Balivo pubblica uno scatto che ritrae un suo momento di tenerezza. Probabilmente dal lettone di casa, la conduttrice RAI è insieme a Sarah Balivo. Sorella minore della più nota Caterina, è molto seguita su Instagram, vanta infatti quasi 47 mila followers, non male per un Architetto. Le due sorelle insieme per lanciare un messaggio importante che ben si collega con la ricorrenza di oggi, ovvero la Festa delle donne: Noi, cresciute in una famiglia di donne con un papà amorevole che ci ha sempre rispettate. Non sono mancati i commenti di amore per le sorelle Balivo; Cuori, fiori e qualcuno si è spinto oltre dicendo Le mie piccole grandi donne😍😍😍 o persino Auguri QUEEN 👑❤️❤️

Insomma, un crescendo di belle parole che sicuramente sono state gradite dalle destinatarie.

Caterina Balivo, il messaggio diventato virale sul web

Tante volte la Balivo ha speso delle parole a favore delle donne, non solo – giustamente – l’otto marzo. Più precisamente, una dichiarazione della conduttrice che è stata elevata a citazione e scelta da una pagina tanto rinomata quanto Fanpage: Studiate, siate indipendenti e sposate solo chi vi ama. Una frase che qualcuno ha assecondato sottolineandone la poca originalità ma in fondo non è così banale per come si voglia far credere. E la Balivo ha deciso di postare nuovamente questo messaggio tra le storie di Instagram, oggi più che mai. Proprio per ricordare ed evidenziare come l’indipendenza economica sia poi il problema principale vigente, una piaga attuale che merita di essere ribadita costantemente ed intervenire prontamente affinché le donne non siano solo celebrate e ricordate l’otto di marzo, ma sempre.

Caterina Balivo è una donna molto apprezzata anche per questo. Non solo televisione…la conduttrice è attenta ai problemi della società nella quale viviamo.