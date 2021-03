Avete già visto l’ultimo post di Chiara Ferragni, una raccolta di foto al femminile in questo giorno speciale dedicato alle donne

Nella giornata mondiale dedicata alle donne non poteva mancare un post su Instagram dalla regina del web, colei che è seguita da quasi ventitré milioni di follower, l’influencer che ha dato vita ad un regno unico e che molte cercano di imitare, ma nessuno riesce a stare al suo passo. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, l’imprenditrice cremonese che ha fatto di una passione il suo lavoro. Supportata in qualsiasi occasione dalla famiglia e dai fan, è la prima a lanciare mode e a farle seguire.

Chiara Ferragni: post dolce per le sue donne, avete visto?

Oggi la Ferragni ha molto da festeggiare, visto che è tornato a casa il suo grande amore Fedez ed è la Festa della donna. Dopo il successo di suo marito a Sanremo 2021 e aver pubblicato per cinque giorni solo foto del cantante, tornano foto di lei e la sua famiglia. In particolare l’ultimo post è dedicato alle donne della sua famiglia: mamma e sorelle. Valentina, Francesca e la signora Marina sono per lei fondamentali. Così in questo giorno speciale un pensiero va a loro che la supportano sempre e la seguono ovunque, dal lavoro al tempo libero.

Nonostante siano diverse l’una dall’altra hanno una cosa in comune: il sorriso inconfondibile. Il loro sguardo così dolce e sensuale è unico e apprezzato dal web che le segue. “Che belle che siete” scrive un fan; “Tanti auguri” aggiunge un altro.

C’è chi non vede l’ora di scoprire il nome della baby girl e chi non riesce più ad aspettare il suo arrivo. Manca sempre meno e nell’attesa la Ferragni si mangia un bel pezzo di pizza.